Lincoln'den 2 gol 1 asist - Son Dakika
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Lincoln'den 2 gol 1 asist

04.08.2022 22:04
Lincoln'den 2 gol 1 asist

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, Slovacko karşısında gösterdiği performansla yıldızlaştı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, Slovacko karşısında gösterdiği performansla yıldızlaştı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu 3-0 mağlup ettiği mücadelede sarı-lacivertli futbolcu Lincoln Henrique yıldızlaştı. Maçın 17. dakikasında Emre Mor'un golünde pası veren Henrique, 45+2. dakikada serbest vuruştan ve 81. dakikada uzaktan taptığı vuruşla iki kez fileleri sarstı. Brezilyalı futbolcu, 2 gol 1 asistle müsabakadaki tüm gollere etki ederken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. - İSTANBUL

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Fenerbahçe turda avantajı yakaladı Fenerbahçe turda avantajı yakaladı UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 3 Slovacko: 0 (Maç sonucu) UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 3 Slovacko: 0 (Maç sonucu)
Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lincoln'den 2 gol 1 asist - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lincoln'den 2 gol 1 asist - Son Dakika
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