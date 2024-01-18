Fenerbahçe\'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln: \'Bu harika taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyordum\'

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Adanaspor'u 6-0 yenerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, sarı-lacivertli taraftarlar önünde futbol oynamayı çok özlediğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan 25 yaşındaki oyuncu, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Attığı golü idmanlarda çok çalıştığını vurgulayan Lincoln, "Benim için çok önemli bir gündü. Uzun süredir bu anı bekliyordum, bu harika taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyordum. Evimizde oynamamız ve bu galibiyeti almamız bizim için önemliydi. Bu duyguyu özlemiştim, şükürler olsun ki iyi bir geri dönüş yaptım. En önemlisi maçı kazanmaktı." ifadelerini kullandı.

Lisansının dondurulduğu dönemde sürekli çalıştığını anlatan Lincoln, "Bu tür golleri idmanlarda çok çalışıyorum. Bir ara çok atıyordum. Bizim kalecilerimiz bu tuzağa düşmüyorlar. Maçta da fırsat geldi ve en iyi şekilde değerlendirdim. Benim çok çalıştığım bir şey. Bu maçta da golle sonuçlandı. Fırsat geldi ve en iyi şekilde değerlendirdim. Galip geldiğimiz için mutluyum. Şükürler olsun ki tur atladık. Gol atmış olmam, asist yapmam tabii ki benim için güzel. Önümüzdeki lig maçına odaklanacağız." diye konuştu.

İşine odaklandığını ve transferi düşünmediğini de aktaran Lincoln, şöyle devam etti:

"Transfer sezonu başlayınca bu tür haberler her zaman yapılır. İşime odaklanmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'ye yardım etmek istiyorum. Sakatlık süresince de bu anı bekledim. Takıma yardım etmek istiyordum. Bu maçta da bunu gösterdiğimi düşünüyorum. Oyuncular arası rekabet takım için iyidir. Büyük bir kulüpte oynuyoruz. Burada oynayan oyuncular pozisyonunun en iyi oyuncuları. Burada formayı almak bize bağlı. Karar tabii ki hocamızın. Hocamız için iyi anlamda bir baş ağrısı olduğunu düşünüyorum."

Ailesinin Fenerbahçe'yi çok sevdiğini de dile getiren Lincoln, "Benim ailem Fenerbahçe'ye aşık. Her zaman benim formamı giyiyorlar, bizler burada doğmadık. Fenerbahçe'yi izleyerek büyümedik ama Fenerbahçe aşkını sonradan öğrendik. Bu kulübe aşık olduk. Bunu en iyi şekilde hissettiğimi söyleyebilirim. Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok seviyoruz. Burada çok mutluyuz. Zor zamanlarda Tanrı'dan sonra en çok yanımda olan ailemdi, onlara minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

Lincoln, sözlerini teknik direktör İsmail Kartal'a ilişkin şu ifadelerle tamamladı:

"İyi bir teknik adam. Yaptıkları bunu gösteriyor. Kendisi de geçmişte burada futbol oynadı. Futbolcuları çok iyi biliyor. Futbolcuların kafasında neler geçtiğini çok iyi biliyor. O da bu yollardan geçti. Bu tarz hocalarla çalışmak bir ayrıcalıktır. Böyle teknik direktörlerle çalışmak her zaman kolaydır. Potansiyelime güvendiğini söyledi. Çok kaliteli olduğumu söyledi. Göstermem gerektiğini söyledi. Bu formayı giymek için çok çalıştım ve giymek için elimden geleni yapacağım."