 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln: 'Bu harika taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyordum' - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln: 'Bu harika taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyordum'

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u 6-0 yenerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, sarı-lacivertli taraftarlar önünde futbol oynamayı çok özlediğini söyledi. Attığı golle önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirten Lincoln, ailesinin Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ve İstanbul'u çok sevdiklerini dile getirdi. Teknik direktör İsmail Kartal hakkında da olumlu sözler söyleyen Lincoln, formayı giymek için çok çalışacağını ifade etti.

Fenerbahçe\'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln: \'Bu harika taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyordum\'
18.01.2024 - 00:31,  Güncelleme: 00:32
Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Adanaspor'u 6-0 yenerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, sarı-lacivertli taraftarlar önünde futbol oynamayı çok özlediğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan 25 yaşındaki oyuncu, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Attığı golü idmanlarda çok çalıştığını vurgulayan Lincoln, "Benim için çok önemli bir gündü. Uzun süredir bu anı bekliyordum, bu harika taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyordum. Evimizde oynamamız ve bu galibiyeti almamız bizim için önemliydi. Bu duyguyu özlemiştim, şükürler olsun ki iyi bir geri dönüş yaptım. En önemlisi maçı kazanmaktı." ifadelerini kullandı.

Lisansının dondurulduğu dönemde sürekli çalıştığını anlatan Lincoln, "Bu tür golleri idmanlarda çok çalışıyorum. Bir ara çok atıyordum. Bizim kalecilerimiz bu tuzağa düşmüyorlar. Maçta da fırsat geldi ve en iyi şekilde değerlendirdim. Benim çok çalıştığım bir şey. Bu maçta da golle sonuçlandı. Fırsat geldi ve en iyi şekilde değerlendirdim. Galip geldiğimiz için mutluyum. Şükürler olsun ki tur atladık. Gol atmış olmam, asist yapmam tabii ki benim için güzel. Önümüzdeki lig maçına odaklanacağız." diye konuştu.

İşine odaklandığını ve transferi düşünmediğini de aktaran Lincoln, şöyle devam etti:

"Transfer sezonu başlayınca bu tür haberler her zaman yapılır. İşime odaklanmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'ye yardım etmek istiyorum. Sakatlık süresince de bu anı bekledim. Takıma yardım etmek istiyordum. Bu maçta da bunu gösterdiğimi düşünüyorum. Oyuncular arası rekabet takım için iyidir. Büyük bir kulüpte oynuyoruz. Burada oynayan oyuncular pozisyonunun en iyi oyuncuları. Burada formayı almak bize bağlı. Karar tabii ki hocamızın. Hocamız için iyi anlamda bir baş ağrısı olduğunu düşünüyorum."

Ailesinin Fenerbahçe'yi çok sevdiğini de dile getiren Lincoln, "Benim ailem Fenerbahçe'ye aşık. Her zaman benim formamı giyiyorlar, bizler burada doğmadık. Fenerbahçe'yi izleyerek büyümedik ama Fenerbahçe aşkını sonradan öğrendik. Bu kulübe aşık olduk. Bunu en iyi şekilde hissettiğimi söyleyebilirim. Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok seviyoruz. Burada çok mutluyuz. Zor zamanlarda Tanrı'dan sonra en çok yanımda olan ailemdi, onlara minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

Lincoln, sözlerini teknik direktör İsmail Kartal'a ilişkin şu ifadelerle tamamladı:

"İyi bir teknik adam. Yaptıkları bunu gösteriyor. Kendisi de geçmişte burada futbol oynadı. Futbolcuları çok iyi biliyor. Futbolcuların kafasında neler geçtiğini çok iyi biliyor. O da bu yollardan geçti. Bu tarz hocalarla çalışmak bir ayrıcalıktır. Böyle teknik direktörlerle çalışmak her zaman kolaydır. Potansiyelime güvendiğini söyledi. Çok kaliteli olduğumu söyledi. Göstermem gerektiğini söyledi. Bu formayı giymek için çok çalıştım ve giymek için elimden geleni yapacağım."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Adanaspor, Futbol, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln: 'Bu harika taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyordum' - Son Dakika


00:24
Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri
22:59
Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
22:49
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44
Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24
Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14
3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol

Son Dakika
00:24 Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri
22:59 Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
22:49 Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44 Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24 Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25 Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2024 01:42:22. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln: 'Bu harika taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyordum' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement