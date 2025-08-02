Geçen sezon Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye transfer olması büyük yankı uyandırmıştı. Sarı-lacivertlilerde beklediği forma şansını bulamayan milli golcüye Amedspor'un talip olduğu belirtildi.
Milli golcü, Fenerbahçe'de beklediği forma şansını bulamazken kulübeye adeta hapsoldu ve 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, 1. Lig ekibi Amedspor, Cenk Tosun'u renklerine bağlamak istiyor. Yeni sezonda Süper Lig'i hedefleyen Amedspor'un Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin büyük umutlatlarla aldığı golcü Amedspor yolcusu - Son Dakika
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