Fenerbahçe\'nin derbi öncesi en büyük kozu hücum hattı

Süper Lig'in zirvesini ilgilendiren derbi öncesi Fenerbahçe'nin en büyük kozu hücum hattındaki 4 isim olacak.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 16 lig maçında 44 gol atarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 34 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de geride kalan haftalarda rakip ceza sahasında en fazla topla buluşma ve en fazla net pozisyon yakalayan takım oldu. Kanarya, ligde en fazla gol atan (44) takım konumunda yer alırken, 16 müsabakanın 15'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Ligde 12 golle, gol krallığında Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi birlikte zirvede yer alan Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerin gol yükünü çekerken 4 de asisti bulunuyor. Kanarya da Dzeko'nun yanı sıra Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci bu sezonki performansıyla ön planda olan isimler. Tadic, ligde 7 gol, 6 asist yaparken, Szymanski 8 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşayan İrfan Can Kahveci ise 6 gol, 3 asisti bulunuyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal, lig maçlarında en çok görev verdiği bu isimler oldu. Kayserispor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Dzeko, 15 lig maçında forma giyerken, Tadic, Szymanski ve İrfan Can ise 16 lig maçının tamamında oynadı.

Öte yandan sarı-lacivertliler; Dzeko, Szymanski ve İrfan Can'ın skor katkısı yaptığı tüm müsabakalarda sahadan galibiyetle ayrıldı.

48 gol

Ligdeki skor katkılarının yanı sıra UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ön plana çıkan bu isimler, takımının gruptan lider çıkmasında önemli rol oynadı. Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can sarı-lacivertli formayla iki kulvarda da toplam 48 gole imza attı.

Kadıköy golcüleri Dzeko ve Szymanski

Fenerbahçe, Kadıköy'de bu sezon çıktığı 8 lig maçında 21 puan toplarken, rakip filelere 26 gol attı. Edin Dzeko, iç sahada 6 kez gol sevinci yaşarken, 1 de asist yaptı. Sebastian Szymanski ise 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL