Dinamo Kiev'i yıkan Batshuayi'den galibiyet açıklaması: Bana çok fazla güven verdiler

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev'i Batshuayi'nin 90+2. dakikada attığı golle 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Batshuayi yaptığı açıklamada, "Bana herkes burada çok fazla güven verdi. Ben de bunun karşılığını atacağım gollerle vermek istiyorum. Takıma katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"BENİ POZİTİF KARŞILADILAR"

Belçikalı golcü açıklamasının devamında, "Onların gösterdiği sevgi beni çok fazla mutlu etti. Dediğim gibi beni pozitif karşıladılar. Bana bunlar güç ve motivasyon verdi. Ben de bunları atacağım gollerle takımla birlikte kutlayacağım"" dedi.