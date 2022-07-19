Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosunda değişiklik - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosunda değişiklik

19.07.2022 13:01
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosunda değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukranya'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda değişiklik yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukranya'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda değişiklik yapıldı.

Mücadeleden 48 saat öncesine kadar UEFA'ya bildirilen listede 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunan sarı-lacivertliler, Dimitris Pelkas'ın yerine Marcel Tisserand'ı kadroya yazdırdı. Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile son antrenmanda hafif bir sakatlık yaşayan Mergim Berisha da Dinamo Kiev maçının kadrosuna alınmadı.

Teknik direktör Jerge Jesus'un belirlediği kadro şöyle;

" Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Serdar Dursun, Joshua King."


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosunda değişiklik - Son Dakika

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