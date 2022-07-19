Mücadeleden 48 saat öncesine kadar UEFA'ya bildirilen listede 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunan sarı-lacivertliler, Dimitris Pelkas 'ın yerine Marcel Tisserand 'ı kadroya yazdırdı. Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile son antrenmanda hafif bir sakatlık yaşayan Mergim Berisha da Dinamo Kiev maçının kadrosuna alınmadı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosunda değişiklik - Son Dakika

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