Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev mesaisi sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev mesaisi sürüyor

16.07.2022 11:39

- Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev mesaisi sürüyor Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Dinamo Kiev müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

- Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev mesaisi sürüyor

İSTANBUL - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Dinamo Kiev müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Lodz şehrinde karşı karşıya geleceği Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşuları ile başladı. Ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalıştı.

Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş bireysel çalışma gerçekleştirirken, gribal enfeksiyon geçiren Ferdi Kadıoğlu antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını devam ettirecek.

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Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev mesaisi sürüyor - Son Dakika

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