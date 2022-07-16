Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya 'nın Lodz şehrinde karşı karşıya geleceği Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşuları ile başladı. Ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev mesaisi sürüyor - Son Dakika

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