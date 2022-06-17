Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi Volkan Demirel, teknik direktörlük yaptığı Karagümrük'ten ayrıldı. Bir süre dinlemeye geçen Demirel'in eşi de sosyal medya hesabından tatil paylaşımlarında bulunmayı ihmal etmiyor.
Zeynep Sever tatilden paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Gece eğlencesinde oynarken verdiği pozları paylaşan Sever sabah ise sporunu aksatmadı. Fiziğiyle hayranlarından tam not alan ünlü oyuncu sabah amuda kalktığı anları paylaştı. Bir takipçisi ise bu poza "Senin yaptığını az kadın yapabilir, tebrikler" notunu düştü.
Zeynep Sever daha sonra ise Volkan Demirel ile bir pozunu yayınlayarak tatil keyfini sürdürdüğünün mesajını verdi.
İşte Zeynep Demirel'in o fotoğrafı:
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! 'Senin yaptığını az kadın yapabilir' - Son Dakika