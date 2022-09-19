Volkan Demirel Atakaş Hatayspor'da - Son Dakika
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Volkan Demirel Atakaş Hatayspor'da

19.09.2022 10:58

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerine kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Atakaş Hatayspor ile görüşme sağlayan Demirel, görüşmeler sonucu kırmızı-yeşilli ekip ile anlaştı. Serkan Özbalta'nın ayrılamamış olması sebebiyle imza atmayan Volkan Demirel, Özbalta'nın bugün ayrılmasıyla birlikte resmi imzayı atacak.

Teknik adamlık kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olan eski file bekçisi Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu. Daha önce Göztepe'yi, "Süper Lig'de devam etmek istiyorum." diyerek geri çeviren Demirel Süper Lig ekiplerinde3n Atakaş Hatayspor ile anlaşmaya vardı. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş anlaşmayı, "Belli hocalar ile görüşme yaptık ve finalde Volkan Demirel ile el sıkıştık. Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız." diyerek açıkladı.

SÜPER LİG'DEN DEVAM EDECEK

En son Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ekibini çalıştıran Volkan Demirel, TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin verdiği teklifi reddetmiş ve Süper Lig'de hocalık yapmaya devam etmek istediğini dile getirmişti. Yaptığı açıklamalar sonrası Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile görüşmelere başladığı bilinen Demirel'in görüşmeleri bugün itibariyle olumlu sonuçlandı. Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş, Volkan Demirel ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

"MEVCUT HOCA AYRILSIN, İMZA ATACAĞIZ"

Şuan hala mevcut hocanın Serkan Özbalta'nın ayrılamamış olması sebebiyle imza atmayan Volkan Demirel, Özbalta'nın bugün ayrılmasıyla birlikte resmi imzayı atacak.

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Volkan Demirel, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel Atakaş Hatayspor'da - Son Dakika


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