İtalyanlar gözüne kestirdi! Fenerin golcüsüne teklifler yağıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İtalyanlar gözüne kestirdi! Fenerin golcüsüne teklifler yağıyor

26.12.2022 11:12

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia'ya İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın talip olduğu belirtildi. Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda milli takımı Ekvador'da attığı gollerle gündeme oturan Fenerbahçeli Enner Valencia'da transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile birçok Avrupa takımının dikkatini çekmişti. Son olarak Serie A ekibi Fiorentina, yıldız oyuncuya talip olduğu belirtildi.

DÜNYA KUPASINDA TARİHE GEÇTİ

Ekvador Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na damga vuran Enner Valencia, Katar ve Hollanda'ya attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ayrıca Valencia, Ekvador Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda üst üste 6 gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

İtalyanlar gözüne kestirdi! Fenerin golcüsüne teklifler yağıyor

ÖZEL OLARAK TAKİP ETTİLER

Dünya Kupası ve Fenerbahçe'deki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Valencia'ya bir talip de Serie A'dan geldi. İtalya'dan Corriere dello Sport, Fiorentina Sportif Direktörü Nicolas Burdisso'nun Katar'da devam eden Dünya Kupası'nı yerinde izlediğini, özel olarak takip ettiği isimlerden birinin Enner Valencia olduğunu belirtti.

SÜPER LİG'İN GOL KRALI

Fenerbahçe'yle başaralı bir sezon geçiren golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maçta 15 gol atarak 4 deasist yaptı. Ayrıca Valencia, Süper Lig'de de gol kralı konumunda yer alıyor.

YORUMLAR
500
Jorge Jesus'tan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından futbolcularına uyarı: Gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor Jorge Jesus'tan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından futbolcularına uyarı: Gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde iddiasını kaybetmiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde iddiasını kaybetmiyor

Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalyanlar gözüne kestirdi! Fenerin golcüsüne teklifler yağıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Çocukların, annelerinin kombinlerini takipçileriyle paylaştığı, "Anne paylaşma" akımı sosyal medyada gündem oldu
11:24 Konserde tacize uğradığını söyleyen Rapçi Sefo, isyan etti: Avuçlamak suretiyle beni elledi, haram olsun
11:22 Doğal gaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam! 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olacak
11:16 Cesur kedi, dünyanın en tehlikeli hayvanı karşısında yaptığıyla alkış topladı
11:07 Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman'ın tribüne dönerek söyledikleri canlı yayına yansıdı: Beni oynatmayın dedim
11:05 Türk fenomenlerin ilginç yemek sunumuna özenen Hollanda restoranının servis tarzı, müşterilerde şaşkınlık yarattı
10:48 Fransız gazetesinden Paris'te yaşanan olaylar sonrası skandal ifadeler: Irkçı suçun arkasında Türkiye'nin gölgesi var
10:46 Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, kazanın ayrıntılarını anlatıp isyan etti: Bu cinayet
10:36 Olan apartman sakinlerine oldu! "Ben son evliyayım, savaşı başlatacağım" diyen adamın kaçak elektrik kullandığı belirlendi
10:45 Yılbaşı alışverişi yapacaklar dikkat! TESK'ten uyarı geldi: Merdiven altına yönelip sağlığınızdan olmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2022 11:55:28. #1.12#
SON DAKİKA: İtalyanlar gözüne kestirdi! Fenerin golcüsüne teklifler yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement