Fenerbahçe'nin en büyük pişmanlığıydı! Süper Lig'e geri dönen bu isim resmen imzayı attı

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve 17 maçta 4 gol-2 asist üretebilen Yassine Benzia, sarı-lacivertli takımda önce kadro dışı kalmış ardından da yolları ayırmıştı. Son olarak Fransa 2. Lig ekibi Dijon forması giyen Benzia, Hatayspor'a transfer oldu.
Hatayspor'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Dijon forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Yassine Benzia'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yassine Benzia, 9 Şubat Çarşamba günü Hatay'a gelecektir. Yassine Benzia'ya armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.
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