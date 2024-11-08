Fenerbahçe\'nin En Kötü Futbolu

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FENERBAHÇE Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle , "Öncelikle çok üzgünüz. Sezon başından beri oynadığımız en kötü futboldu. Bizim açımızdan futbola dair konuşacak çok bir şey yok" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle değerlendirmelerde bulundu. Sezon başından beri en kötü futbollarını bugün oynadıklarını aktaran Zeki Murat Göle, "Öncelikle çok üzgünüz. Sezon başından beri oynadığımız en kötü futboldu. Bizim açımızdan futbola dair konuşacak çok bir şey yok. Dönünce gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Önümüzde Sivasspor maçı var. Ona odaklanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

'MAÇTAN ÖNCE PENALTI ATACAK OYUNCULAR BELİRLENİYOR'

Penaltı atışı için her maçta 2-3 seçenekleri olduğunu aktaran Göle, "Maçtan önce penaltı atacak oyuncular belirleniyor. Hatta 2-3 seçenek olabiliyor. Ama oyun içinde kendini iyi hisseden, o an kullanma isteği olan bir oyuncu kendi aralarında konuştuktan sonra penaltı kullanabiliyor. Olan da budur" sözlerini sarf etti.

Zeki Murat Göle, Youssef En Nesyri'nin takımın penaltı atıcıları arasında her zaman yer aldığını da belirtti.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Avrupa maçları daha yüksek konsantrasyon ile geçiyor. Bu akşam farklı değerlendirmek gerekebilir. Onun değerlendirmesini de ekip olarak yapacağız."