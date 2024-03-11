Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe\'nin eski başkanı Tahsin Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene birçok isim katıldı. Başkan Ali Koç, Tahsin Kaya'nın Fenerbahçe'ye olan emeklerini vurgulayarak konuşma yaptı.

11.03.2024 13:42  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin vefat eden eski başkanı Tahsin Kaya, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Fenerbahçe'de 1986-1989 seneleri arasında başkanlık yapan Tahsin Kaya, son yolculuğuna uğurlandı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılan törene Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, futbolcular, şube sorumluları, kulüp çalışanları, iş, siyaset ve spor camiasından birçok isim katıldı. Törende konuşan Ali Koç, Tahsin Kaya'nın en kötü günlerinde yanlarında olduklarını söyleyerek, "Törenimize katılan herkese, Tahsin başkanımızın değerli ailesine, sevgili dostlarına şahsım ve yönetim kurulum adına saygılarımı vurgulayarak sözlerime başlayacağım. Bugün büyük bir Fenerbahçeliyi, kıymetli başkanımız Tahsin Kaya'yı son yolculuğuna uğurluyoruz. İstanbul'a geldikten 30 sene sonra başkanlık kendisine nasip olmuş ama ve efsane olmuş. Fenerbahçe'ye çok büyük emekleri ve hizmetleri var. Eminim ki bu camianın her bir ferdi, başkana emekleri için minnettar. Tahsin Başkan denildiği zaman herkesin aklına 103 gollü şampiyonluğumuz geliyor. O günden bugüne kırılamayan rekor. Efsane 1989 sezonu şampiyonluğumuzun başkanı, 103 gollü efsane şampiyonluğumuzun mimarlarından" ifadelerini kullandı.

"Benim üzerimde, bizim üzerimizde 6 sene boyunca büyük emekleri vardı"

Tahsin Kaya'nın, kendisi üzerinde de 6 sene boyunca büyük emekleri olduğundan bahseden Ali Koç, "Benim için çok özel bir insandı. Tabii ki kayıtsız şartsız tartışmasız onun için her zaman her şeyden önce Fenerbahçe gelirdi. Ben bunu bizzat başkanlık sürecimde çok gördüm, çok tecrübe ettim. Fenerbahçe ile var olanlardan değil, Fenerbahçe için var olanların ta kendisiydi. Saygılı ve saygın, Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil eden beyefendi bir insandı. Kendini hiçbir zaman öne çıkarmaya çalışmadı ama desteğiyle her zaman her ihtiyacımız olduğunda yanı başımızdaydı. Özellikle en kötü günlerimizde hep yanımızda oldu. Akil insan gibi davrandı. Yeri geldi yol gösterdi, yeri geldi ağabeylik yaptı, yeri geldi moral verdi. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Özellikle işler çok çok kötü giderken, camia baskısı fırtınaya dönüşmüşken, dayanma gücümüz yerle bir olmuşken, o günlerde hiçbir zaman bizlerden vazgeçmedi. Yeri geldi, adeta bizleri yerden kaldırdı. Dayanma gücü verdi. Her kötü günün bir sabahı olduğunu anlattı. Bu 6 senelik süreci tamamlıyorsak, onun da katkıları vardır. Bu davranışı ve 6 sene boyunca verdiği desteği, ofisinde, ailesiyle, dostlarıyla hoş sohbet ve leziz yemekleri hiçbir zaman unutmayacağız. Herkes tabii ki başkanımızı tanıyor ama ben bu 6 senelik süreç boyunca onu çok çok daha iyi tanıma fırsatına ulaştım. Her daim irtibattaydık. Zaman zaman yanına beni çağırırdı. Bazen tek, bazen yönetici arkadaşlarımla yanına giderdim. Zaman zaman da biz onu arardık. Ziyaret etmeyi ihtiyaç duyardık. Yeri gelir ihtiyaç olmaz, hal hatır sormaya giderdik. Ofisinde pek çok konu konuşurduk ama en güzeli Fenerbahçe anılarıydı. Sanki dün yaşanmış gibi bize tüm berraklığıyla o anıları bize yaşatırdı. Ailesinin, Fenerbahçe camiasının ve Türk sporunun başı sağ olsun. Ailesine sabır, kuvvet ve metanet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Başkanımız, nurlar içinde yatsın" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Lefter Küçükandonyadis Tesisleri, Tahsin Kaya, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yunusemre Belediyesi Ev Sahipliğinde Bölgesel Bisiklet Yol Yarışı Düzenlendi
    14:11 Yunusemre Belediyesi Ev Sahipliğinde Bölgesel Bisiklet Yol Yarışı Düzenlendi

    Yunusemre Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Yunusemre Kriteryum 2.Grup Bölgesel Bisiklet Yol Yarışı, 11 ilden 72 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarışlar büyük bir heyecana sahne oldu.

  • Van'ın Edremit ilçesinde kadınlara özel spor merkezleri kurulacak
    14:07 Van'ın Edremit ilçesinde kadınlara özel spor merkezleri kurulacak

    Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede 10 büyük mahallede sadece kadınlara özgü spor merkezleri ve lokaller kuracaklarının müjdesini verdi.

  • Bitlis Hizan'da düzenlenen Futsal Turnuvası sona erdi
    14:03 Bitlis Hizan'da düzenlenen Futsal Turnuvası sona erdi

    Bitlis'in Hizan ilçesinde Hizan Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Futsal Turnuvası, 20 takımın katılımıyla gerçekleşti. Final müsabakasında Kültür Kırtasiye ve Gol Playstation takımları karşılaştı. Şampiyon olan Kültür Kırtasiye takımına kupasını Kaymakam Nurhalil Özçelik verdi. Özçelik, turnuvanın dostluk, kardeşlik ve birlik beraberlik içinde geçtiğini belirterek tüm takımları ve sporcuları tebrik etti.

  • KSBÜ, 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası düzenledi
    13:59 KSBÜ, 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası düzenledi

    Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası'nda başarılı olan yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Turnuva ödül törenine KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdür V. Turhan Yavuz katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, turnuvada başarılı olan yarışmacıları tebrik ederek, satrançın hekimlikle benzerliklerini vurguladı ve çocukların mutlu bir dünyada yaşamasını temenni etti.

  • Uşak Valisi Turan Ergün, dereceye giren sporcuları tebrik etti
    13:40 Uşak Valisi Turan Ergün, dereceye giren sporcuları tebrik etti

    Uşak Valisi Turan Ergün, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Seher Kaya ve Melek Uğur ile Avrupa Atmalar Kupası'nda Avrupa Şampiyonu olan Özlem Becerek'i tebrik etti.

  • Aydın'da düzenlenen Minikler Taekwondo Turnuvası'nda 11 ilden gelen sporcular mücadele etti
    13:28 Aydın'da düzenlenen Minikler Taekwondo Turnuvası'nda 11 ilden gelen sporcular mücadele etti

    Aydın'ın Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen Minikler Taekwondo Turnuvası'na 11 ilin minik sporcuları katıldı. Turnuvaya katılan sporcuların büyük mücadelesi, seyircilerin heyecanını artırdı.

  • Türkiye 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
    13:25 Türkiye 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

    İstanbul'da düzenlenen 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, bronz madalya elde etti. Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, Belçika, Bosna Hersek, Meksika, İzlanda ve Yeni Zelanda ile mücadele etti. 18 yaş altı genç erkekler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırayı aldı. Şampiyonayı Belçika birinci sırada tamamlayarak 2. Klasman'a yükseldi, Meksika ise ikinci oldu.

  • Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off finalinde sağlıkçı yardımcı hakemden örnek davranış
    13:23 Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off finalinde sağlıkçı yardımcı hakemden örnek davranış

    Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off final maçında omuzu çıkan Güneşsporlu Şeyh İsmail Orhan'a ilk müdahaleyi sağlıkçı yardımcı hakem İbrahim Çolak yaptı. Çarpışma sonucu omuzu çıkan futbolcuya saha içinde müdahale eden Çolak, omzunu yerine oturttu. Bu davranışıyla örnek bir davranış sergileyen Çolak, takdir topladı.


13:13 AK Parti’nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı
12:29 1 aylık hamile kadını 70 bin TL’ye sattı 1 aylık hamile kadını 70 bin TL'ye sattı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
11:07 ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
13:10 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF’ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF'ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin
12:40 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı
12:05 Survivor’dan olay tanıtım Acun Ilıcalı, Poyraz’a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek Survivor'dan olay tanıtım! Acun Ilıcalı, Poyraz'a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek
12:03 Murat Kurum, ’Gazze’ sorusu sansürlenen genç kızla buluştu Murat Kurum, 'Gazze' sorusu sansürlenen genç kızla buluştu
11:42 Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz
11:42 Adıyaman’da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü Adıyaman'da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü
11:24 Gazze’deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz Gazze'deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz
11:19 Eşini bıçaklayan şahıs linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı Eşini bıçaklayan şahıs linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı
11:06 Bayram tatili 9 gün olacak mı Tarih vererek çağrı yaptılar Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tarih vererek çağrı yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 14:15:52. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement