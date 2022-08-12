Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir - Son Dakika
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Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir

12.08.2022 15:49
Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Serhat Akın, sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde oynadığı Slovacko maçında sergilediği performansla eleştirilerin odağında olan Diego Rossi'ye karşı sert ifadeler kullandı. Uruguaylı oyuncu hakkında, "Rossi'yi ilk kargo uçağına bindirip, göndermek gerekir." diyen Akın'a Fenerbahçe taraftarının büyük bir bölümünün destek vermesi dikkat çekti.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Çekya temsilcisi Slovacko ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini toplamda 4-1'lik skorla elemeyi başarırken mücadelede Diego Rossi'nin performansı tartışma konusu olmuştu. Uruguaylı futbolcuya sert bir eleştiri de eski futbolcu Serhat Akın'dan geldi.

Serhat Akın

"KARGO UÇAĞINA BİNDİRİP GÖNDERMEK GEREKİR"

Fenerbahçe'nin "Kadıköy Boğası" lakaplı eski futbolcusu Serhat Akın, Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin maç performansı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akın eleştiri yağmuruna tuttuğu Rossi için, "Rossi'yi ilk kargo uçağına bindirip, göndermek gerekir. O uçağa başka hangi insanlar biner?" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR DA SERHAT AKIN'A HAK VERDİ

Serhat Akın'ın açıklamalarından sonra Fenerbahçe taraftarının büyük bir kısmı eski futbolcuya destek verdi. Eleştiride bulunan taraftarlardan bazıları ise Rossi'nin yerine, Yunan 10 numara Dimitris Pelkas'ın oynaması gerektiğini savundu.

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Serhat Akın, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir - Son Dakika
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