Fenerbahçe'nin Eski Oyuncuları ile Gostivar'dan Rövanş Galibiyeti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin Eski Oyuncuları ile Gostivar'dan Rövanş Galibiyeti

Fenerbahçe\'nin Eski Oyuncuları ile Gostivar\'dan Rövanş Galibiyeti

Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonunda Üsküp'te Vardar'a yenilerek Avrupa'ya veda ettiği maçın rövanşını, o sezon Fenerbahçe'de forma giymiş oyuncularla sahada bulunan Gostivar takımı 2-0'lık galibiyetle aldı.

28.11.2024 15:48  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FENERBAHÇE'nin 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi ön elemesinde eşleşip Üsküp'te 2-0 yenildiği ve Avrupa'ya veda ettiği Vardar maçının rövanşını, o sezon Fenerbahçe kadrosunda bulunan 5 oyuncu aldı. Alper Potuk, Nabil Dirar ve Erten Ersu'nun formasını giydiği Gostivar takımı aynı stadyumda dün oynadıkları lig maçında 2-0 lık bir galibiyet elde ederek geçmişin rövanşını almış oldu.

Gostivar Takımında sportif direktör olan Fenerbahçe Efsanesi Moussa Sow, Teknik Direktör Mert Nobre ve takım kaptanı Alper Potuk'un yanı sıra Nabil Dirar ile Erten Ersu gibi Fenerbahçe'de forma giymiş isimler yer alıyor.

Makedonya ekibinde kaleci Antrenörü Erhan Kuşkapan, Kulüp Menajeri Taylan Oran da bulunuyor. Gostivar bünyesinde bulundurduğu Türkler ve ülkemizde forma giymiş oyuncuları ile adından daha çok söz ettirmeyi hedefliyor.

Hedefi Makedonya Liginde şampiyon olup Şampiyonlar liginde boy göstermek olan Gostivar takımı için 'Avrupadaki Fenerbahçe' benzetmesi de yapılıyor ve Makedonya liginde 15'inci hafta oynanırken takım lider durumda bulunuyor.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Gostivar, 3-sayfa, Futbol, Üsküp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Eski Oyuncuları ile Gostivar'dan Rövanş Galibiyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Milli Savunma Üniversitesi’nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
23:00 Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
22:06 Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
22:02 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 16:42:22. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Eski Oyuncuları ile Gostivar'dan Rövanş Galibiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.