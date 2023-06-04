Fenerbahçe'de acı haber! Derbiye siyah pazubantla çıkılacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'de acı haber! Derbiye siyah pazubantla çıkılacak

Fenerbahçe'de acı haber! Derbiye siyah pazubantla çıkılacak

04.06.2023 15:25

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası tarihindeki ilk golünü atan eski futbolcusu Yüksel Gündüz vefat etti. Gündüz'ün vefatı nedeniyle sarı lacivertli futbolcular, bu akşam oynanacak Galatasaray derbisine siyah pazubantla çıkacak.

Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncusu Yüksel Gündüz'ün vefat ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımı'mızın eski futbolcusu Yüksel Gündüz'ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Yüksel Gündüz'e Allah'tan rahmet, değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

DERBİYE SİYAH BAZUBANTLA ÇIKILACAK

Fenerbahçeli futbolcular, sezonun son derbisi olan Galatasaray maçına Yüksel Gündüz'ün vefatı nedeniyle siyah pazubantla çıkacak.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

85 yaşındaki Yüksek Gündüz için yarın saat 11.00'de Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlenecek. Eski milli oyuncunun cenazesi, öğle vakti Karacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de acı haber! Derbiye siyah pazubantla çıkılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de acı haber! Derbiye siyah pazubantla çıkılacak - Son Dakika
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