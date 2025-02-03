Fenerbahçe\'nin Eski Teknik Adamları Asya Şampiyonlar Ligi\'nde Buluşuyor

Spor

FENERBAHÇE'NİN iki eski teknik adamı, Asya futbolunun en prestijli turnuvasında; Asya Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor.

İran'ın en önemli kulüplerinden Persepolis'te göreve başlayan İsmail Kartal ile Al Hilal ile geçtiğimiz sezonu Pro Lig şampiyonu olarak tamamlamayı başaran Jorge Jesus kozlarını paylaşacak.

Asya Şampiyonlar Ligi Elite'de 6 puanla 6. sırada yer alan, son olarak Serdar Dursun'u da kadrosuna katan Persepolis ile 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Hilal'in karşı karşıya geleceği karşılaşma yarın saat 21.00'de sadece Spor Smart ve D-Smart GO'da.