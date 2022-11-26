Corinthians ile yollarını ayıran Vitor Pereira, Flamengo yolcusu

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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." diyerek teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getirmişti. Sarı - lacivertliler ile çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Pereira, 20 Aralık 2021'de karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Son olarak Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira'nın Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile görüştüğü öne sürüldü. Ailevi nedenlerle Corintihans'a veda eden Vitor Pereira, Flamengo'nun başına geçmek için görüşmelerde bulunuyor.

EN BÜYÜK ADAY PEREİRA

Dorival Junior'ın ayrılması halinde en büyük adayın Pereira olarak görüldüğü kaydedildi. Farklı liglerde 4 lig şampiyonluğu bulunan Vitor Pereira, geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe'nin başına getirildi ancak kötü gidişat nedeniyle devre arası gelmeden yollar ayrıldı.

FİNALİ FLAMENGOYA KAYBETMİŞTİ

Corintihans'ın başında 63 maça çıkan Pereira 1,63'lük puan ortalaması yakaladı. 57 yaşındaki teknik adam Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynatıp penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.