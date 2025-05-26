Fenerbahçe'nin Euroleague Şampiyonluğu Alanya'da Coşkuyla Kutlandı

- Fenerbahçe'nin şampiyonluğu meşaleler ve bayraklarla kutlandı

ANTALYA - Alanya'daki Fenerbahçeliler, Euroleague'deki şampiyonluk maçını Alanya Belediyesi'nin kurduğu dev ekrandan takip etti.

Fenerbahçe Beko, Euroleague finalinde karşılaştığı Fransa temsilcisi Monaco'yu mağlup ederek kulüp tarihindeki ikinci Euroleague şampiyonluğunu elde etti. Büyük bir çekişmeye sahne olan final maçında sarı-lacivertliler, rakibini üstün bir oyunla geçerek kupayı müzesine götürdü. Bitiş düdüğünün ardından tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da taraftarlar sokaklara döküldü. Atatürk Anıtı önünde kurulan dev ekranda maçı izleyen binlerce Fenerbahçeli, tarihi başarıyı meşaleler ve tezahüratlarla kutladı. Sarı-lacivert bayraklar açan coşkulu kalabalık, marşlar eşliğinde uzun süre şampiyonluğu kutladı.