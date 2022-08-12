Fenerbahçe'nin istediği golcü Batshuayi için Chelsea kolaylık sağlıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin istediği golcü Batshuayi için Chelsea kolaylık sağlıyor

12.08.2022 17:55

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'ye maliyeti ortaya çıktı. Chelsea'den yıllık 4 milyon euro kazanan Belçikalı golcü için sarı-lacivertliler 3 milyon euroya kadar çıkarken aradaki 1 milyon euroluk farkı da İngiliz ekibi karşılayacak.

Forvet transferini bitirmek için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Michy Batshuayi adaylar arasında ilk sıraya yükseldi. Belçikalı golcünün, sarı-lacivertlilere olası maliyeti de ortaya çıktı.

CHELSEA ARADAKİ FARKI ÖDEYECEK

Fanatik'in haberine göre, Belçikalı oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Buna rağmen Maviler, kadroda düşünmediği Batshuayi'yi bedelsiz olarak kiralamaya hazır. Üstelik İngiliz ekibinin Fenerbahçe'yi cezbeden tek tavrı bu değil. 28 yaşındaki oyuncu Chelsea'den 4 milyon euro maaş alıyor. Fenerbahçe ilk görüşmede bunun 2.5 milyon eurosunu verebileceğini söyledi. Ancak pazarlıklar sonrası Sarı-lacivertliler, 3 milyon euroya kadar çıktı. Eğer Sarı-Lacivertliler bu transferi bitirmeye karar verirse, Batshuayi, aradaki farkı da Chelsea'den alacak.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 14 GOL ATTI

Michy Batshuayi gelmesi halinde bu sezonu kiralık olarak geçirecek. Eğer performansıyla Fenerbahçe yönetimini ikna edebilirse, sezon sonunda boşa çıktıktan sonra yıldız futbolcuyla uzun süreli bir sözleşme için masaya oturulabilir. Belçikalı forvet, geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 42 resmi maça çıktı. Batshuayi, 14 kez ağları havalandırırken, 5 de asist yaptı.

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