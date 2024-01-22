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Fenerbahçe'nin Fred'i 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Fred'i 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık olduğunu açıkladı. Brezilyalı oyuncunun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe\'nin Fred\'i 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak
22.01.2024 - 14:42,
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Fenerbahçe, dün oynanan Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık olduğunu açıkladı. Brezilyalı oyuncunun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues'in Acıbadem Altunizade Hastanesinde Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Fred'i 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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