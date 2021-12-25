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Fenerbahçe'nin gözü kulağı Löw'den gelecek yanıtta! İşte teklif edilen sözleşmenin süresi - Son Dakika

Fenerbahçe'nin gözü kulağı Löw'den gelecek yanıtta! İşte teklif edilen sözleşmenin süresi

25.12.2021 00:15

Teknik direktör arayışları devam eden Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası en güçlü aday Joachim Löw. Sarı-lacivertlilerin, Alman hocaya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve deneyimli çalıştırıcıdan gelecek cevabı beklediği öğrenildi.

Vitor Pereira'yla yolları ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Birçok hocayla dirsek teması kuran sarı-lacivertli yönetimin listesinin başında Joachim Löw var.

LÖW'ÜN CEVABI BEKLENİYOR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe, eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'e 2024 yılına kadar sözleşme teklif etti. Alman hocadan gelecek cevabı bekleyen sarı-lacivertliler, olumlu yanıt alması durumunda Löw'ü takımın başına getirecek.

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Joachim Löw, Fenerbahçe, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin gözü kulağı Löw'den gelecek yanıtta! İşte teklif edilen sözleşmenin süresi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin gözü kulağı Löw'den gelecek yanıtta! İşte teklif edilen sözleşmenin süresi - Son Dakika
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