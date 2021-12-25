Vitor Pereira'yla yolları ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Birçok hocayla dirsek teması kuran sarı-lacivertli yönetimin listesinin başında Joachim Löw var.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe, eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'e 2024 yılına kadar sözleşme teklif etti. Alman hocadan gelecek cevabı bekleyen sarı-lacivertliler, olumlu yanıt alması durumunda Löw'ü takımın başına getirecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin gözü kulağı Löw'den gelecek yanıtta! İşte teklif edilen sözleşmenin süresi - Son Dakika Spor