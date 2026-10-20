Fenerbahçe'nin Greenwood'u, 2-2'lik Slavia Prag maçı sonrası canlı yayında konuşuyor

Fenerbahçe'nin Greenwood'u, 2-2'lik Slavia Prag maçı sonrası canlı yayında konuşuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'den Mason Greenwood, 2-2 biten Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından açıklamalarda bulunuyor. Greenwood'un maç sonrası değerlendirmeleri DHA Feed 2'den canlı yayında aktarılıyor.
Fenerbahçe'den Mason Greenwood 2-2 biten Fenerbahçe- Slavia Prag maçı sonrasında açıklamalarda bulunuyor, DHA Feed 2'den CANLI yayındayız.
Kaynak: DHA
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