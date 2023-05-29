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Fenerbahçe'nin hedefindeki Livakovic, İspanyol deviyle anlaştı

Fenerbahçe'nin hedefindeki Livakovic, İspanyol deviyle anlaştı

29.05.2023 21:15

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Dominik Livakovic'in İspanyol ekibi Villarreal ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Hırvat kalecinin henüz hiçbir takımla anlaşma sağlamadığı açıklaması ise dikkat çekti.

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başlamıştı. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde üst sıralarda bulunan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için yeni bir gelişme yaşandı.

VİLLARREAL İLE ANLAŞTI

İspanyol basınından Relevo'da yer alan habere göre, La Liga ekiplerinden Villarreal'in de istediği Livakovic ile İspanyol ekibi prensip anlaşmasına vardı.

"HİÇBİR TAKIMLA ANLAŞMA SAĞLAMADIM"

Fenerbahçe taraftarları, Livakovic'in Dinamo Zagreb ile vedalaştığı yorumlarında bulundu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Livakovic ise, "Zagreb taraftarlarını selamlayarak oyundan çıktım. Dinamo Zagreb ile görüşmeye devam edeceğim. Henüz hiçbir takımla anlaşma sağlamadım" ifadelerini kullandı.

11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Bu sezon Dinamo Zagreb ile 35 lig maçına çıkan Livakovic, söz konusu mücadelelerde 28 gol yerken 11 maçta kalesini gole kapattı.

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