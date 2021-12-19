Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'la karşılaştı. A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak'ın tribünde yerini alması ise dikkat çekti.
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Ocak'ta takımdan ayrılması beklenirken yerine adı geçen isimlerden olan Kenan Koçak, Beşiktaş derbisini tribünden takip etti. Ali Koç'la samimi görüntüler veren Koçak'ın sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü olacağına yönelik iddialar güçlendi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin hoca adayı Ali Koç'la yan yana Beşiktaş maçını izledi - Son Dakika Spor