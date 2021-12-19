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Fenerbahçe'nin hoca adayı Ali Koç'la yan yana Beşiktaş maçını izledi - Son Dakika

Fenerbahçe'nin hoca adayı Ali Koç'la yan yana Beşiktaş maçını izledi

19.12.2021 20:03
Fenerbahçe'nin hoca adayı Ali Koç'la yan yana Beşiktaş maçını izledi

Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Beşiktaş derbisini izlemek için Ülker Stadı'nda yerini aldı. Koçak'ın Ali Koç'la samimi görüntüler vermesi sarı-lacivertlilerin başına geçeceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'la karşılaştı. A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak'ın tribünde yerini alması ise dikkat çekti.

ALİ KOÇ'LA YAN YANA BEŞİKTAŞ MAÇINI İZLEDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Ocak'ta takımdan ayrılması beklenirken yerine adı geçen isimlerden olan Kenan Koçak, Beşiktaş derbisini tribünden takip etti. Ali Koç'la samimi görüntüler veren Koçak'ın sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü olacağına yönelik iddialar güçlendi.

Fenerbahçe'nin hoca adayı tribünde yerini aldı! Ali Koç'la yan yana Beşiktaş maçını izledi
Stefan Kuntz ve Kenan Koçak dev derbiyi Ülker Stadı'nda izledi
Fenerbahçe'nin hoca adayı Ali Koç'la yan yana Beşiktaş maçını izledi

Milli Takım, Kenan Koçak, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin hoca adayı Ali Koç'la yan yana Beşiktaş maçını izledi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin hoca adayı Ali Koç'la yan yana Beşiktaş maçını izledi - Son Dakika
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