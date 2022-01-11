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Fenerbahçe'nin hoca adayı basket maçına geldi - Son Dakika

Fenerbahçe'nin hoca adayı basket maçına geldi

11.01.2022 22:10
Fenerbahçe'nin hoca adayı basket maçına geldi

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasını tribünden izleyen Yılmaz Vural'dan bir hamle daha geldi. Vural, Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçını da tribünden takip etti. Vural'ı görenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son günlerde Fenerbahçe'ye hoca olacağı söylentileri kuvvetlenen Yılmaz Vural, bu sefer de basketbol maçında görüldü. Kadıköy'de dün oynanan Adana Demirspor maçını izleyen Vural, Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos karşılaşmasını da seyretti.,

Vural, Kadıköy'de oynanan Adana Demir maçını tribünden takip etti.

GÖRENLER TELEFONA SARILDI

Yılmaz Vural'ı salonda gören telefonuna sarıldı. Başkan Ali Koç'un Yılmaz Vural'la ilgili, "Yılmaz hocayı çok severim. İyi Fenerbahçelidir. Takımı hazirana kadar hazırlayacak bir hocayla da anlaşabiliriz" sözleri, söylentileri iyice kuvvetlendirdi.

Yılmaz Vural basketbol maçında
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Yılmaz Vural, Fenerbahçe, basketbol, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin hoca adayı basket maçına geldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin hoca adayı basket maçına geldi - Son Dakika
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