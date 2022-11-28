Fenerbahçelileri rahatlatan haber! Jorge Jesus gelen teklifi reddetti - Son Dakika
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Fenerbahçelileri rahatlatan haber! Jorge Jesus gelen teklifi reddetti

28.11.2022 22:30

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilya temsilcisi Flamengo'nun teklifini reddetti. Portekizli hoca teklifi kibar ve kısa bir şekilde, "Mümkün değil" diyerek yanıtladı.

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus ile Flamengo arasında çıkan iddialar sarı-lacivertli taraftarları hayli endişelendirmişti. Portekizli hocanın menajerinin Brezilya'ya giderek Flamengo'da başkan yardımcısı ile görüştüğü öne sürülmüştü.

Taraftar bu görüşmeyi merak ediyordu! Jorge Jesus, Flamengo'nun teklifine cevap verdi

TEKLİF GELDİ

Sporx'teki habere göre; Flamengo ile Copa Libertadores'i ve Brezilya Kupası'nı kazanan Dorival Junior'ın resmen ayrılmasının ardından Jesus iddiaları daha da güçlendi. Ancak Brezilya'dan bu konuda müjdeli haber geldi. Buna göre Flamengo, gerçekten 68 yaşındaki teknik direktörle görüşerek teklif iletti.

"SİZE GELMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Jesus bu talebe kısa ve kibar bir şekilde, "Teşekkür ederim. Ancak Fenerbahçe ile mayıs ayına kadar sözleşmem var. Size gelmem mümkün değil" cevabını verdi.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçelileri rahatlatan haber! Jorge Jesus gelen teklifi reddetti - Son Dakika
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