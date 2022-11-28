Fenerbahçelileri rahatlatan haber! Jorge Jesus gelen teklifi reddetti

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus ile Flamengo arasında çıkan iddialar sarı-lacivertli taraftarları hayli endişelendirmişti. Portekizli hocanın menajerinin Brezilya'ya giderek Flamengo'da başkan yardımcısı ile görüştüğü öne sürülmüştü.

TEKLİF GELDİ

Sporx'teki habere göre; Flamengo ile Copa Libertadores'i ve Brezilya Kupası'nı kazanan Dorival Junior'ın resmen ayrılmasının ardından Jesus iddiaları daha da güçlendi. Ancak Brezilya'dan bu konuda müjdeli haber geldi. Buna göre Flamengo, gerçekten 68 yaşındaki teknik direktörle görüşerek teklif iletti.

"SİZE GELMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Jesus bu talebe kısa ve kibar bir şekilde, "Teşekkür ederim. Ancak Fenerbahçe ile mayıs ayına kadar sözleşmem var. Size gelmem mümkün değil" cevabını verdi.