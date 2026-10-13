Fenerbahçe'nin hocası Kartal, Aston Villa'da puan kaybı düşünmediklerini söyledi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin hocası Kartal, Aston Villa'da puan kaybı düşünmediklerini söyledi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanında puan kaybı düşünmediklerini, kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Kartal, oyuncularına güvendiğini belirtirken Archie Brown asıl görevinin savunma olduğunu ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiltere'nin Aston Villa takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, tüm planlarını galibiyet üzerine kurduklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Villa Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, "Yarınki maçla ilgili hazırlıklarımızı bitirdik. Uzun yolculuğumuz nedeniyle son antrenmanımızı İstanbul'da yaptık. Oyuncuların daha iyi dinlenebilmesi için bu kararı aldık. Enerji ve motivasyonumuz iyi durumda. Takdir edilebilecek bir teknik direktörleri var. Birkaç oyuncusu başka kulüplere gitti. Bu sene de ön tarafta önemli oyuncuları var. Ne kadar bu sene iyi sonuçlar alamasalar da geçen seneye de öyle başlamışlardı ama sonradan önemli seriler yakaladılar. Ligi de ilk 4 içinde bitirdiler. Karşımızda iyi bir takım var. Biz de iyi durumdayız. Yarın inşallah burada hep beraber disiplinli oynayarak bu takıma karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa o mücadeleyi verip elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemize dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Puan kaybı ihtimalini düşünmediklerini aktaran Kartal, şöyle devam etti:

"Biz puan kaybı düşünmüyoruz. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmayı düşünüyoruz, oyuncularıma ve takıma güveniyorum. Ciddi ve güçlü bir takım fakat bu takımlara karşı nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. İyi çalıştık. İstediğimizi alarak gitmek istiyoruz. Slavia Prag ve Liverpool ile oynayacağız. Biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Futbol bu tabii, rakibimize saygı duyuyoruz. Ciddi rakip, sert bir takım. Kendi taraftarları önünde oynayacaklar. Kazanmak için tüm stratejimizi ortaya koyacağız, kazanamazsak yenilmemek de önemli olacak."

Maç maç planlayarak hareket ettiklerini anlatan Kartal, "Yarın belki bazı oyuncuları dinlendireceğiz. Sakatlık riskini minimuma indirmek hem de dinlenmiş oyuncularla oynamak mecburiyetindeyiz. Takım bütünlüğünü de korumamız lazım. Takım içindeki adaleti de en iyi şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Oyuncuları yeri zamanı geldiğinde oynatmayı planlıyoruz. Bunu bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

İngiltere'ye tam kadro geldiklerini dile getiren Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarın duruma bakacağız. Sağlık ekibiyle de toplantı yaparak ona göre karar vereceğiz. Biz ilk 4 haftada istemediğimiz goller yedik, mağlubiyetler yaşadık ve bunlar bize yakışmadı. Bunları düzeltmek için ne yapmamız gerektiğinin farkındaydık. Şu an iyi gidiyoruz. Çaykur Rizespor, dinamik bir takım. Anadolu içinde en çok koşan takımlardan biriydi. Orada da planlarımız tuttu. Hafta içinde 2 gün antrenman yapabildik. Neler yapabileceğimizi planladık."

Archie Brown: "Asıl görevim savunma"

İsmail Kartal'la beraber basın toplantısına katılan Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Archie Brown, hücum katkısı vermekten mutlu olduğunu belirterek, asıl görevinin savunma olduğunu söyledi.

Kendilerine güvendiklerini aktaran Brown, "Yarınki maç herkesin beklediği bir maç ve antrenmanlarımızı yapıp ligde de bazı sonuçlar aldık. Kadromuz bir sonraki aşamaya geçmek için güvene sahip. Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı istiyorduk. Her anı ve her maçı bizim takım olarak seviyemizi göstermek için kullanmamız gerekiyor. Yarın için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Doğduğu şehre gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Brown, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evde olmak, ailemin olduğu şehirde olmak çok güzel. Aynı zamanda ailemle bir araya gelmek için burada değilim, 3 puan için buradayım. Son zamanlarda bunu yapabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Amacım bu. Antrenörünüzün kim olduğuna bağlı olarak kendi rolünüz değişebiliyor. Ofansif olarak katkılarımın olmasından memnunum ama benim asıl görevim savunma. Esas odaklandığım bu. Geri kalan her şey bir artı olacak."

Kaynak: AA
İsmail KartalFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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