Fenerbahçe\'nin Kadıköy kabusu! Son 10 maçın sonucuna bakanlar çıldırıyor

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki performansı bu sezon düşüş gösterdi. Son 10 resmi maçta sadece 3 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Erzurumspor'u mağlup ederken, diğer karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde de iç sahada oynadığı son üç maçta galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe'nin bu düşüşü dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertliler ligde Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni, Türkiye Kupası'nda ise Erzurumspor'u mağlup etti. Ancak kalan 7 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.
Ligde Galatasaray derbisi, Göztepe ve Kasımpaşa maçları beraberlikle sonuçlanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde iç sahada oynadığı son üç maçta da galibiyet elde edemedi.
