Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama... - Son Dakika

Uzun haftalar sakatlığı sebebiyle formaya uzak kaldıktan sonra fırtına gibi sahalara geri dönen Altay Bayındır, Ukrayna'ya destek paylaşımında bulundu.

"BOMBALARDAN KURTULMAYA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR VARKEN ÇOK ZOR"

Altay Bayındır yaptığı paylaşımda, "Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya; bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor. Parkta oynaması; top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan, ailesiyle yollara düşen çocuklar. Evlatlarımıza miras hayat." ifadelerini kullandı.