Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama... - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama...

01.03.2022 16:55

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında 2-1 üstünlük sağladığı maçın ardından kaleci Altay Bayındır'dan duygulandıran bir paylaşım geldi. Ukrayna işgali ile ilgili paylaşım yapan Bayındır, "Parkta oynaması, top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan, ailesiyle yollara düşen çocuklar. Evlatlarımıza miras hayat" sözlerine yer verdi.

Uzun haftalar sakatlığı sebebiyle formaya uzak kaldıktan sonra fırtına gibi sahalara geri dönen Altay Bayındır, Ukrayna'ya destek paylaşımında bulundu.

"BOMBALARDAN KURTULMAYA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR VARKEN ÇOK ZOR"

Altay Bayındır yaptığı paylaşımda, "Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya; bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor. Parkta oynaması; top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan, ailesiyle yollara düşen çocuklar. Evlatlarımıza miras hayat." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan duygulandıran Ukrayna paylaşımı
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Altay Bayındır, Fırtına, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama... - Son Dakika
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