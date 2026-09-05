Fenerbahçe'nin kaptanı Skriniar derbi golüyle ilk kez sevindi, Beşiktaş maçını 1-0'a taşıdı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile oynadığı derbide Milan Skriniar'ın 26. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Slovak defans, bu sezon tüm maçlarda 90 dakika sahada kalıp ilk golünü kaydederken, savunmadaki kritik müdahaleleriyle de tribünlerden alkış aldı.
Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, bu sezon ilk golünü Beşiktaş derbisinde kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaşırken tek golünü Milan Skriniar'ın ayağından buldu. Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde tüm maçlarda forma giyen ve 90 dakika sahada kalan Skriniar, ilk kez gol sevinci yaşadı.
Derbinin 26. dakikasında sağ taraftan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki karambolde dokunuşu yapan Slovak defans, takımını 1-0 öne geçirdi.
Siyah-beyazlılara karşı savunmada kritik müdahalelerde de bulunan Skriniar, mücadelesiyle tribünlerden sık sık alkış aldı.
Derbide sarı kart da gören Milan Skriniar, 90 dakika sahada kaldı.
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