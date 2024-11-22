Fenerbahçe'nin Kayserispor Maç Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin Kayserispor Maç Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maç için kadrosunu açıkladı; Maxim ve Cengiz yok.

22.11.2024 18:16
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde hafif ağrıları olan Maximim riske edilmemek için kadrodan çıkarılırken, fiziksel olarak hazır olmayan Cengiz Ünder de listede yer almadı. Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Kayserispor Maç Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Kayserispor Maç Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
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