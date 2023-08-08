Fenerbahçe'nin Livakovic ile anlaştığı iddia edildi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Livakovic ile anlaştığı iddia edildi

08.08.2023 21:55

Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgilendiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaşma sağladığı iddia edildi. TFF'nin eski yöneticilerinden Selim Soydan, Radyo Gol'de yaptığı açıklamada transferin yakında açıklanacağını belirtti.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'nin uzun zamandır ilgi gösterdiği Livakovic için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. TFF'nin eski yöneticilerinden Selim Soydan, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyla anlaşma sağladığını belirtti.

FENERBAHÇE'NİN ANLAŞTIĞINI İDDİA ETTİ

Radyo Gol'de konuşan Soydan, Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaştığını ve transferin yakında açıklanacağını belirtti.

"MÜTHİŞ BİR TRANSFER"

Yıldız kaleci hakkında konuşan Soydan, "Fenerbahçe'nin kalecisi kesinlikle ya çok tecrübeli bir Türk olmalı ya da yabancı olmalı, aşağısı kurtarmaz. Bakın Beşiktaş'a kalesinde Mert var bakın Galatasaray'a kalesinde Muslera var. İyi kaleci takımın 1 kişi fazla oynamasını sağlar. Ben Altay ya da İrfan'a kötü kaleci demiyorum ama şampiyonluk istiyorsan 1 numaran sağlam olmalı. Buradan paylaşalım, Fenerbahçe yönetimi Hırvat kaleci Livakovic ile anlaştı yakın zamanda açıklanır. Müthiş bir transfer" ifadelerini kullandı.

Eski yönetici açıkladı: Livakovic, Fenerbahçe'yle anlaşmaya vardı
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Selim Soydan, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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