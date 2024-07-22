Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu. Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir kadroya dahil edilmedi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim ise şunlar: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin. Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.

22.07.2024 10:45
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UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu.

Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.

Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Sebastian Szymanski, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Jose Mourinho, Burak Kapacak, Miguel Crespo, Samet Akaydın, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Rade Krunic, Mert Müldür, Cenk Tosun, Edin Dzeko, Oğuz Aydın, Luan Peres, Fenerbahçe, Ryan Kent, Emre Mor, İsviçre, Lugano, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
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