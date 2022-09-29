Fenerbahçeli Szalai, Macaristan forması altında gösterdiği performansla Liverpool'un kıskacına girdi - Son Dakika
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Fenerbahçeli Szalai, Macaristan forması altında gösterdiği performansla Liverpool'un kıskacına girdi

29.09.2022 14:24

Fenerbahçe'nin savunmadaki bel kemiği Attila Szalai, Macaristan Milli Takımı ile Uluslar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Liverpool'un dünyaca ünlü savunmacısı Virgil Van Dijk'in varisi olarak bahsedilen 24 yaşındaki Szalai'nin Jürgen Klopp'un listesinde yer aldığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Macar stoper Attila Szalai, Premier Lig devi Liverpool'un transfer gündemine geldi. Liverpool.com internet sitesinin paylaştığı habere göre, Macar yıldız Jürgen Klopp'a önerildi. 24 yaşındaki stoper, Van Dijk'in varisi olarak gösterildi.

Szalai Jurgen Klopp'a önerildi! Van Dijk'in varisi olarak görülüyor

"KLOPP SAVUNMA HATTINI DÜŞÜNMEK ZORUNDA"

Haberde, Klopp'un 32 yaşına gelen Virgil Van Dijk ve Joel Matip'in bulunduğu savunma hattını düşünmek zorunda olduğu yazılırken, "Bu oyuncuların varisleri kadroya dahil edilmeli. Seçeneklerden biri kendi ülkesinde Macar Van Dijk olarak anılan Attila Szalai olabilir. Harika fiziksel özellikleriyle hızlı ve topa son derece hakim olan Szalai, Uluslar Ligi'nde bir kez daha övgü aldı." ifadelerine yer verildi.

BU SEZON 1 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıkan Szalai, bu maçların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1210 dakika sahada kalan Macar stoper, bir de gol kaydetti.

Attila Szalai, Macaristan Milli Takımı ile de UEFA Uluslar Ligi'nde 6 maçta görev yaptı.

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