Fenerbahçe'nin Rakibi AZ Alkmaar

Spor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı AZ Alkmaar, peynir pazarıyla ünlü 120 bin nüfuslu şehre futbol heyecanı yaşatıyor.

Hollanda'nın kuzeyindeki Alkmaar şehri, başkent Amsterdam'a 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Büyükbaş hayvancılık ve tarımın ön plana çıktığı Alkmaar'da peynir pazarı ise dikkati çekiyor.

Alkmaar'da 1622 yılından beri nisan ve eylül ayları arasında her cuma kurulan peynir pazarı, yalnızca Hollandalıların değil Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor. Pazara gelen turistler, peynir müzesi ve Saint Alkmaar Laurens Kilisesi'ni de geziyor.

Şehirde, ABD'nin ünlü müzik gruplarından The Beatles için yapılmış müze de yer alıyor. Müze, Beatles hayranlarının Hollanda seyahatlerinde uğrak noktası oluyor.

AZ Alkmaar'ın 2 şampiyonluğu var

1967 yılında kurulan AZ Alkmaar'ın Hollanda Ligi'nde 1980-81 ve 2008-09 sezonlarında 2 şampiyonluğu bulunuyor.

Hollanda Süper Kupası'nı 2009-10 sezonunda kaldıran AZ Alkmaar, Hollanda Kupası'nda da 1977-78, 1980-81, 1981-82 ve 2012-13 sezonlarında 4 kez mutlu sona ulaştı.

Statta ilk gol Gilberto Silva'dan

AZ Alkmaar'ın maçlarını oynadığı 19 bin 500 kapasiteli AZ Stadı, 2006 yılında Arsenal ile oynanan hazırlık maçıyla kapılarını açtı.

İngiliz ekibi, karşılaşmayı 3-0 kazanırken statta ilk golü Brezilyalı eski futbolcu Gilberto Silva attı.

Stadyumun çatısının 2019 yılında çökmesi sebebiyle 2021 yılında yenileme çalışması başlatıldı ve stadyum bugünkü halini aldı.

Hollanda temsilcisinin daha önce maçlarını oynadığı Alkmaarderhout'un bulunduğu bölge ise bugün kültür parkı olarak şehir sakinleri ve ziyaretçilerine hizmet ediyor.