Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev

15.06.2022 21:36
Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. Eleme Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. 2021-2022 sezonunu Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada bitiren ve bu turdan başlayacak olan Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev - Son Dakika
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