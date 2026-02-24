UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında, 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Nottingham Forest- Fenerbahçe müsabakasında İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Rakibi İçin İtalyan Hakem Atandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?