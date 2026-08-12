Fenerbahçe'nin Rakibi Lyon
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Olimpik Lyon oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, Fransa temsilcisi Olimpik Lyon oldu.
Olimpik Lyon, 2-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçının rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırladı.
Ernest Nuamah'ın 20, Ashley Maitland-Niles'ın 66 ve Tyler Morton'ın 72. dakikada attığı gollerle 3-0 galip gelen ev sahibi takım, adını play-off turuna yazdırdı.
Sparta Prag'da Adam Sevinsky, 34. dakikada kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki play-off turu maçları, 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turunu geçen takım, adını lig aşamasına yazdıracak.
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