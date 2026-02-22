Fenerbahçe\'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Nottingham Forest ile Liverpool karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 1-0 kazandı.

NOTTINGHAM 90+7'DE YIKILDI

Konuk ekip Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister kaydetti.

VITOR PEREIRA İLK MAÇINDA MAĞLUP

Nottingham Forest, Vitor Pereira yönetiminde Premier Lig'de ilk maçında sahadan yenilgiyle ayrılarak 27 puanda kaldı. Liverpool ise bu galibiyetle birlikte 45 puana yükseldi.

SIRADAKİ MAÇ FENERBAHÇE

Nottingham Forest, 26 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe'yi rövanş maçında konuk edecek ve ardından ligde Brighton ile deplasmanda karşılaşacak. Liverpool,kendi sahasında West Ham United'ı konuk edecek.