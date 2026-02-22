Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı - Son Dakika
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı

Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı
22.02.2026 20:28
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, Vitor Pereira yönetiminde ligdeki ilk maçında sahasında Liverpool'a 90+7'de yediği golle 1-0 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Nottingham Forest ile Liverpool karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 1-0 kazandı.

NOTTINGHAM 90+7'DE YIKILDI

Konuk ekip Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister kaydetti.

VITOR PEREIRA İLK MAÇINDA MAĞLUP

Nottingham Forest, Vitor Pereira yönetiminde Premier Lig'de ilk maçında sahadan yenilgiyle ayrılarak 27 puanda kaldı. Liverpool ise bu galibiyetle birlikte 45 puana yükseldi.

SIRADAKİ MAÇ FENERBAHÇE

Nottingham Forest, 26 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe'yi rövanş maçında konuk edecek ve ardından ligde Brighton ile deplasmanda karşılaşacak. Liverpool,kendi sahasında West Ham United'ı konuk edecek.

Nottingham Forest, Fenerbahçe, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    yaw nasıl olur bu nothıngam herkesden iyiydi 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
