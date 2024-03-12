Fenerbahçe\'nin rövanş maçını Nikola Dabanovic yönetecek

Ula'da düzenlenen bocce turnuvasında gençler ve çocuklar bir araya geldi

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen bocce turnuvasında gençler ve çocuklar bir araya geldi. Ula Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte bocce tanıtıldı ve turnuva düzenlendi. Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü, çocukların spor yoluyla beceri sağlamalarını ve bocce branşında başarılar elde etmeyi hedeflediklerini belirtti. Turnuvaya 48 sporcu katıldı ve yarışlar kıyasıya rekabetle geçti. Bocce antrenörü, Ula'da bocce branşına olan ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Bocce sporcusu Miray Kılcı ise turnuvada yarışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Ödül töreninden sonra çocuklarla birlikte Azmak tekne turu düzenlendi.