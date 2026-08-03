Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Yolu
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı geçerse Sparta Prag-Olimpik Lyon galibiyle oynayacak.
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag-Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA
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