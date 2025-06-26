Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de kupa töreninin ardından ünlü sanatçılar sahne aldı. Sırasıyla Hande Yener, Ece Seçkin, Murat Dalkılıç ve Kıraç, şarkılarıyla tribünleri coşturdu.
Gecenin en çok konuşulan konusu ise şampiyonluk töreni için sahneye çıkan Hande Yener'in getirdiği dansçı oldu. Yener'in dansçısının hareketleri ve tavırları kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı - Son Dakika
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