Jorge Jesus'tan Rıza Çalımbay'a "Lucescu" göndermesi: Rakip, bizi durdurmak için çok faul yaptı ama biz buna alışığız

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u uzun süre 10 kişi oynadığı mücadelede 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.
Dinamo Kiev maçında da benzer bir serzenişte bulunan Jorge Jesus bu kez Sivasspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Rakip bizi durdurmak için çok faul yaptı ama bu bizim alışık olduğumuz bir durum." ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus'un açıklamalarının devamı şöyle:
"Oyuncularımı tebrik ederim, taraftarları tebrik ederim. Taktik disipline bağlı kaldık. Zor bir maçtı, ilk yarı biz iyiydik. 10 kişi kaldık ama taktiksel dengeyi koruduk. Gol aradık. Penaltıdan gelen gol sonrası sonucu koruduk. Zor ama hak edilmiş bir galibiyet.
3 puan ve liderliği koruduk. Henüz bir şey kazanmadık. Lideriz ve her maç final. Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz. Sivasspor ya da Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Adana Demirspor... Biz sadece 3 puana bakıyoruz."
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