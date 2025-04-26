Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Saat 10:30'da başlayan toplantıda Sarı-lacivertlilerin toplam borcu belli oldu.
Fenerbahçe'nin konsolide borcunun 28 Şubat 2025 itibarıyla borç ve yükümlülükleri toplamı 19 milyar 206 milyon TL (508 milyon euro) olduğu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin 1 Haziran 2024 -28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla dönem karının 815 milyon TL olduğu açıklandı.
Öte yandan Fenerbahçe'de amatör şubelerin 1 Haziran 2024 - 28 Şubat 2025 arası toplam gelirinin 1.189 milyar, giderinin 1.672 milyar TL olduğu duyuruldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu - Son Dakika
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