Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertliler, Trabzon deplasmanına 3 eksikle gidiyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Bartuğ Elmaz da kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesinde şu isimler yer alıyor;
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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