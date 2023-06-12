Arda Güler'den canlı yayında Ferdi'ye soru soran muhabire olay tepki: Anlıyor ağabey ya! - Son Dakika
Üye Girişi

Arda Güler'den canlı yayında Ferdi'ye soru soran muhabire olay tepki: Anlıyor ağabey ya!

12.06.2023 11:17

Finalde Başakşehir'i mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'de karşılaşma sonrası Arda Güler'in Ferdi Kadıoğlu için dedikleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Arda Güler, kulüp televizyonuna röportaj veren Ferdi Kadıoğlu'na muhabirin İngilizce soru sorması üzerine, "Anlıyor Türkçe ağabey ya!" ifadelerini kullandı.

İzmir'de oynanan Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i yenerek zafere ulaşan Fenerbahçe'de futbolcular büyük mutluluk yaşadı. Sarı-lacivertlilerin iki yıldızı Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun canlı yayındaki halleri sosyal medyada gündem oldu.

"ANLIYOR TÜRKÇE AĞABEY YA!"

Karşılaşmanın ardından kulüp televizyonu FB TV'de muhabir Ferdi Kadıoğlu'na İngilizce soru sordu. Bunun üzerine Arda Güler araya girerek, "Anlıyor Türkçe ağabey ya!" diyerek güldü.

"ARDA'YI ÇOK SEVİYORUM"

Daha sonra röportaja Türkçe devam eden Ferdi Kadıoğlu, "Çok mutluyuz. Arda Güler ile beraber Ziraat Türkiye Kupası'nı aldık. Arda'yı çok seviyorum, çok iyi oyuncu." dedi. Arda Güler ise Ferdi'nin sözleri sonrası, "Ben de Ferdi ağabeyi seviyorum, çok iyi oyuncu. Onunla beraber oynamaktan keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler süreyi doldurdu! Sözleşmesindeki o madde boşa düştü Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler süreyi doldurdu! Sözleşmesindeki o madde boşa düştü

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'den canlı yayında Ferdi'ye soru soran muhabire olay tepki: Anlıyor ağabey ya! - Son Dakika


Son Dakika
11:22 George Soros, 25 milyar dolarlık servetini oğlu Alexander Soros'a devretti
11:18 Milyarder yatırımcı George Soros, servetinin kontrolünü 37 yaşındaki oğluna bıraktı
10:54 Erdoğan'ın tercihi ne olacak? AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık yarışı kızışıyor
10:49 Erdoğan kimi tercih edecek? AK Parti'de İBB adaylığı için konuşulan isimlerden biri renk verdi
10:48 Yaşlı kadın markette sevdiği müziğin çalmasıyla bale yaparak şov yaptı
10:47 Fransa'da komşu anlaşmazlığı trajediye dönüştü: 11 Yaşındaki İngiliz Kız öldürüldü
10:44 Sevdiği şarkıyı duyan yaşlı kadın, marketin ortasında dans şovu yaptı
10:43 Fransa şokta! 11 yaşındaki çocuk, 71 yaşındaki komşusu tarafından öldürüldü
10:44 Arda Güler'den canlı yayında Ferdi'ye soru soran muhabire olay tepki: Anlıyor ağabey ya!
10:40 Arda Güler'den canlı yayında Ferdi'ye soru soran muhabire bomba tepki: Anlıyor ağabey ya!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2023 11:31:41. #1.12#
SON DAKİKA: Arda Güler'den canlı yayında Ferdi'ye soru soran muhabire olay tepki: Anlıyor ağabey ya! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement