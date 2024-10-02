Fenerbahçe'nin Twente Kadrosu Açıklandı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın Hollanda kafilesine şu isimleri aldı:

Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Ömer Camcı, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.