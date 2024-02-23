Fenerbahçe\'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi rakibi Union Saint-Gilloise

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 Turu'ndaki rakibi Belçika ekibi Union Saint- Gilloise, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna burada devam ederken, Belçika Ligi'nde ise liderlik koltuğunda bulunuyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 Turu'nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. İlk maç 7 Mart'ta Belçika'da, rövanş ise 14 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Turu geçen ekip çeyrek finale yükselecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. olarak tamamladı
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Liverpool, Toulouse ve LASK Linz birlikte yer aldığı E Grubu'nu 8 puanla 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Union Saint-Gilloise, son 16 play-off turunda Eintracht Frankfurt'u eledi ve son 16'ya kaldı.
Belçika'da lider
Union Saint-Gilloise, Belçika 1. Ligi'nde geride kalan 26 müsabakada 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 62 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Belçika ekibi, ligde en yakın rakibi Anderlecht ile arasında 8 puan fark bulunuyor. Bu sezon ligde ilk 6 haftada 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, son 20 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Union Saint-Gilloise, 26 hafta sonunda 57 gol atarken, kalesinde de 28 gol gördü.
11 şampiyonluğu var
Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'nde bugüne kadar 11 kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler son şampiyonluğunu 89 yıl önce elde etti. Union Saint-Gilloise, bu süreçte 1903-1904, 1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 1908-1909, 1909-1910, 1912-1913, 1922-1923, 1932-1933, 1933-1934 ve 1934-1935 sezonlarında şampiyon oldu. Belçika temsilcisi, 34 şampiyonluğu olan Anderlecht ve 18 şampiyonluğu bulunan Club Brugge'un ardından en fazla şampiyonluk elde eden 3. takım konumunda yer alıyor.
Mohamed Amoura dikkat çekiyor
Belçika ekibinin en golcü ismi Mohamed Amoura, sergilediği performans ile dikkat çekiyor. Cezayirli futbolcu, bu sezon Union Saint-Gilloise formasıyla Belçika Ligi'nde 17 gol atarken, 2 de asist katkısında bulundu. Avrupa kupalarında ise bu sezon toplam 8 müsabakada görev alan 23 yaşındaki santrfor, 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.
Maçlarını Joseph Marien Stadyumu'nda oynuyor
Union Saint-Gilloise, maçlarını Joseph Marien Stadyumu'nda oynuyor. Belçika'nın Brüksel kentindeki bulunan ve 1919 yılında açılan stadyumun 9 bin 400 kişilik kapasitesi bulunuyor. - İSTANBUL
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