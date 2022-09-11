Rennes, Ligue 1'de 3 puanı 5 golle aldı - Son Dakika
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Rennes, Ligue 1'de 3 puanı 5 golle aldı

11.09.2022 20:28
Rennes, Ligue 1'de 3 puanı 5 golle aldı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Rennes, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) karşılaştığı Auxerre'i 5-0 yendi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Rennes, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) karşılaştığı Auxerre'i 5-0 yendi.

Ligue 1'deki 7. hafta mücadelesinde, puan tablosunun ortalarındaki ekipler Rennes ile Auxerre karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Rennes, Sulemana'nın 3, Gouiri'nin 60, Terrier'in 68, Tait'ın 78 ve Abline'in 85. dakikada attığı gollerle maçı kazandı.

Rennes puanını 11'e yükseltirken, Auxerre 7 puanda kaldı.

Fenerbahçe, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Rennes'e konuk olacak.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Auxerre, Rennes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rennes, Ligue 1'de 3 puanı 5 golle aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rennes, Ligue 1'de 3 puanı 5 golle aldı - Son Dakika
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